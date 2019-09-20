Врезался в ограждение и перевернулся: в США в аварии автобуса погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в американском штате Юта.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало американское онлайн-издание The Daily Beast.

Ссылаясь на информацию офиса шерифа округа Гарфилд, издание пишет, что в районе Каньона Брайс автобус врезался в ограждение, а затем перевернулся.