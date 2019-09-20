Макрон попросил "желтые жилеты" не портить парижанам праздник

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил участников движения "желтые жилеты" не портить парижанам Дни национального наследия, которые пройдут 21-22 сентября.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на соответствующее заявление главы Пятой республики., который призвал активистов "провести всё в согласии и спокойствии".

Макрон опасается, что 45-я манифестация "желтых жилетов", которая намечена на 21 сентября, может сорвать празднующим свободный доступ во многие исторические здания, в том числе Сенат и даже Елисейский дворец.

На всякий случай целый ряд административных зданий взят полицией и жандармерией под особый контроль. В частности, вход в президентский Елисейский дворец будет осуществляться по специальным пропускам.

Также будет закрыт доступ к Триумфальной арке, в министерства сельского хозяйства и образования, в особняк Счетной палаты, в Большой и Малый выставочные дворцы, в здание Парижской префектуры полиции.

За соблюдением порядка в столице Франции будут наблюдать 7,5 тысяч сотрудников силовых ведомств.