Молдавия и Россия устанавливают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество

Углубление сотрудничества между Россией и Молдавией обсуждают в Кишиневе. Там проходит молдавско-российский экономический форум. Более тысячи бизнесменов обсуждают новые совместные проекты. Это стало возможно лишь после смены власти в Молдавии.

Пик туристического сезона закончился. В Молдавии подводят итоги. В этом году страна в тройке лидеров у россиян, которые любят путешествовать самостоятельно.

Здесь делают ставку на культурный, гастрономический и экскурсионный туризм. Тем, кто готов попробовать Молдавию на вкус, уже предлагают десятки возможностей.

Сейчас Россия и Молдавия планируют запуск пакетных туров между странами, чтобы увеличить спрос на взаимные поездки. Новые возможности как раз обсуждают на полях II Молдавско-российского экономического форума в Кишиневе. Участвуют 1,5 тысячи делегатов. Из них 400 — представители российских компаний. Это в два раза больше, чем год назад.

Как развивать промышленный сектор экономики, искать новые рынки сбыта говорят бизнесмены, политики и политологи. Товарооборт между странами только в первом полугодии вырос на 15 процентов. После периода похолодания оттепель в отношениях — Москва и Кишинев наверстывают упущенную выгоду.

От слов к делу на форуме переходят быстро. Первые договоры уже подписаны. Например, уже зимой по Кишиневу и Уфе будут ездить троллейбусы совместного производства.

В этом году на форуме даже запустили консъерж-сервис: любой участник может оставить информацию о себе и заявку на поиск делового партнера — подберут исходя из целей и задач и перезвонят. Обмен студентами, трансфер технологий, проекты в сфере туризма и агропромышленного комплекса — границ нет.

Российские бизнесмены рассматривают Молдавию не только как площадку, где можно найти выгодное сотрудничество с местными производителями, но и как территорию, через которую можно работать с Европой. У Молдавии в России свои интересы — гигантский рынок сбыта.

Форум завершен. Но сотрудничество только началось. От подписания контрактов предстоит перейти к поэтапной работе — воплотить проекты в жизнь.