На Украине фермеры начали протестовать против земельной реформы

Сразу в нескольких регионах Украины прошли массовые акции протеста. Аграрии взбунтовались против земельной реформы, которую инициировал Владимир Зеленский.

С октября следующего года он намерен отменить мораторий на продажу сельхозугодий. Украинцы опасаются, что всё по дешевке скупят иностранцы. В Одесской области тысячи фермеров вышли на трассу, ведущую в Киев.

Заявления Зеленского о том, что землей будут владеть только граждане Украины, рассчитаны на людей, не осведомленных в юриспруденции, потому что реально юридические лица, которые принадлежат иностранцам, имеют право скупать земли (в отличие от физических лиц); они этим и займутся, когда рынок земли будет открыт. Об этом сообщил корреспондент Вестей ФМ.