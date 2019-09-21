В Минске открылись Дни духовной культуры России в Белоруссии

В Минске официально открылись Дни духовной культуры России в Белоруссии. Программа рассчитана почти на месяц. Масштабные мероприятия проходят в преддверии важнейшей даты для обеих стран — 20-летия договора о создании Союзного государства.

"Координационный совет министров культуры регионов двух стран может со следующего года собираться регулярно как постоянно действующий институт, площадка для осмысления того, чем живут наши народы, чем живет молодежь, путают ли они названия известных классических спектаклей и знают ли они великих писателей. И самое главное — с какой степенью глубины и осмысления относятся к масштабу того подвига, который совершил Советский Союз и его солдаты", — сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.