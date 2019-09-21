Освобождение Таллина. Минобороны опубликовало рассекреченные документы

Минобороны обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Таллина. Они выложены на сайте военного ведомства. Это боевые донесения, оперативные директивы и свидетельства о зверствах немецких оккупантов в Эстонии. ​​​

Как следует из политдонесения Ленинградского фронта в 1944 году, в один день были уничтожены почти все узники лагеря у местечка Клоога. Гитлеровцы расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек — женщин, детей, военнопленных, а в другом лагере расстреляли 2,5 тысячи евреев.

Перед бегством из Таллина немцы вывезли всех евреев из города и утопили в море.

Наградные документы, представленные в разделе, рассказывают о героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии. Приводятся в пример действия младшего лейтенанта Ивана Рачкова, лейтенанта Олега Щербакова, старшего лейтенанта Якова Лобова, майора Василия Горбаня (им присвоены звания Героев Советского Союза).