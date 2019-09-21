Мамаев может продолжить карьеру в "Динамо"

Футболист Павел Мамаев, расторгший контракт с "Краснодаром", ведет переговоры с московским "Динамо". Экс-полузащитник сборной России может быть заявлен за бело-голубых в январе 2019 года.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Мамаев и представители столичного клуба ведут переговоры по поводу условий личного контракта. Если стороны договорятся, игрок сможет тренироваться с динамовцами до открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по УДО. Ранее он получил срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.