Новости Спорт

Все видео этой рубрики
21 сентября 201901:38

Мамаев может продолжить карьеру в "Динамо"

championat.com

Футболист Павел Мамаев, расторгший контракт с "Краснодаром", ведет переговоры с московским "Динамо". Экс-полузащитник сборной России может быть заявлен за бело-голубых в январе 2019 года.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Мамаев и представители столичного клуба ведут переговоры по поводу условий личного контракта. Если стороны договорятся, игрок сможет тренироваться с динамовцами до открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по УДО. Ранее он получил срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.

Сейчас

01:59

США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток

00:43

Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города

20:24

Сотрудников спецсвязи убил коллега. Он схвачен

19:54

Проблемный "Боинг" сел в Шереметьеве вместо Внукова

18:33

Устинов покинул СИЗО "Медведь"

17:55

МИД Эстонии вызвал посла РФ для разговора о Великой Отечественной

16:55

Полицейский, расстрелявший коллег в метро, уволен и арестован

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города

Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города

1 час назад
Освобождение Таллина. Минобороны опубликовало рассекреченные документы

Освобождение Таллина. Минобороны опубликовало рассекреченные документы

1 час назад
Учения "Центр-2019": на что обратил внимание Путин и какую дал оценку

Учения "Центр-2019": на что обратил внимание Путин и какую дал оценку

5 часов назад
Не дали даже обняться: Алла Бут рассказала о встрече с мужем в американской тюрьме

Не дали даже обняться: Алла Бут рассказала о встрече с мужем в американской тюрьме

4 часа назад
Скандальный Brexit: пикантные фантазии главы ЕК и гнев королевы

Скандальный Brexit: пикантные фантазии главы ЕК и гнев королевы

5 часов назад
Молдавия и Россия устанавливают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество

Молдавия и Россия устанавливают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество

2 часа назад
Медведев посоветовал американцам заняться ПРО, а не "формулировать дурацкие идеи"

Медведев посоветовал американцам заняться ПРО, а не "формулировать дурацкие идеи"

7 часов назад
Мамаев может продолжить карьеру в "Динамо"

Мамаев может продолжить карьеру в "Динамо"

42 минуты назад
Ядовитый пруд в Новой Москве: кто сливал в водоем отходы с аммиаком и формальдегидом

Ядовитый пруд в Новой Москве: кто сливал в водоем отходы с аммиаком и формальдегидом

4 часа назад
Трамп может "вырубить" пятнадцать иранских объектов, но не хочет

Трамп может "вырубить" пятнадцать иранских объектов, но не хочет

7 часов назад
Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории

Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории

7 часов назад
Женитьба на американке подпортила карьеру российскому космонавту

Женитьба на американке подпортила карьеру российскому космонавту

4 часа назад
Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

7 часов назад
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

13 часов назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
И для спорта, и для отдыха: какой будет набережная Марка Шагала

И для спорта, и для отдыха: какой будет набережная Марка Шагала

5 часов назад
Медведев посетил уникальный храм Николы на Липне после его реставрации

Медведев посетил уникальный храм Николы на Липне после его реставрации

5 часов назад
Даниил Медведев: с десяти лет смотрю все матчи сборной России по футболу

Даниил Медведев: с десяти лет смотрю все матчи сборной России по футболу

5 часов назад
В Екатеринбурге готовы встретить детей, получивших ожоги в Турции

В Екатеринбурге готовы встретить детей, получивших ожоги в Турции

5 часов назад
"Краснодар" расторг соглашение с Мамаевым

"Краснодар" расторг соглашение с Мамаевым

5 часов назад
Сотрудников спецсвязи убил коллега. Он схвачен

Сотрудников спецсвязи убил коллега. Он схвачен

5 часов назад
Онкоцентр Блохина прокомментировал новости о массовом увольнении специалистов

Онкоцентр Блохина прокомментировал новости о массовом увольнении специалистов

5 часов назад
Грим Трюдо удивил Трампа

Грим Трюдо удивил Трампа

6 часов назад
КХЛ. "Сибирь" переиграла "Амур", "Трактор" уступил "Барысу"

КХЛ. "Сибирь" переиграла "Амур", "Трактор" уступил "Барысу"

6 часов назад
Сестры Аверины завоевали золото и серебро чемпионата мира в личном многоборье

Сестры Аверины завоевали золото и серебро чемпионата мира в личном многоборье

6 часов назад
"Он немножечко больше твоего, но не переживай": Шварценеггер потроллил Сталлоне

"Он немножечко больше твоего, но не переживай": Шварценеггер потроллил Сталлоне

6 часов назад
Штурм "Зоны 51": "инопланетяне", флаг КНДР и шапочка из фольги

Штурм "Зоны 51": "инопланетяне", флаг КНДР и шапочка из фольги

7 часов назад
Устинов покинул СИЗО "Медведь"

Устинов покинул СИЗО "Медведь"

7 часов назад
Россияне стали чаще возвращать деньги за покупку недвижимости

Россияне стали чаще возвращать деньги за покупку недвижимости

7 часов назад
Российский борец Угуев завоевал золото чемпионата мира

Российский борец Угуев завоевал золото чемпионата мира

7 часов назад
Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош". Фотолента

Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош". Фотолента

7 часов назад
РФС об отказе в регистрации Кокорина: рассмотренное дело было уникальным и сложным

РФС об отказе в регистрации Кокорина: рассмотренное дело было уникальным и сложным

8 часов назад
Больше половины россиян считают аренду жилья крайней мерой

Больше половины россиян считают аренду жилья крайней мерой

8 часов назад
Vivo выпустила смартфон с двойной выдвижной селфи-камерой

Vivo выпустила смартфон с двойной выдвижной селфи-камерой

8 часов назад
Смертельная красота: на что идут спортсмены ради идеального тела и мировой славы

Смертельная красота: на что идут спортсмены ради идеального тела и мировой славы

8 часов назад
Полицейский, расстрелявший коллег в метро, уволен и арестован

Полицейский, расстрелявший коллег в метро, уволен и арестован

8 часов назад
Умер Игорь Шибанов, снимавшийся в фильмах Алексея Балабанова и криминальных сериалах

Умер Игорь Шибанов, снимавшийся в фильмах Алексея Балабанова и криминальных сериалах

9 часов назад
В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

10 часов назад
Лишний вес и депрессия: однокомнатные квартиры сочли опасными для здоровья

Лишний вес и депрессия: однокомнатные квартиры сочли опасными для здоровья

10 часов назад
А теперь &#8211; "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

А теперь – "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

11 часов назад
Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

11 часов назад
Разработчики рассказали, на что способен новейший МиГ

Разработчики рассказали, на что способен новейший МиГ

11 часов назад
Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей

Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей

12 часов назад
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

14 часов назад
При раннем диабете метформин хорошо, а с вилдаглиптином - лучше

При раннем диабете метформин хорошо, а с вилдаглиптином - лучше

16 часов назад
10 лучших стран для выхода на пенсию

10 лучших стран для выхода на пенсию

19.09.2019 10:20
В Москве открывается фестиваль "Уроки режиссуры"

В Москве открывается фестиваль "Уроки режиссуры"

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку