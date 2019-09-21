США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток

Отправка дополнительных военнослужащих США на Ближний Восток — это лишь первый шаг в ответ на агрессию Ирана против Саудовской Аравии, заявил американский министр обороны Марк Эспер.

В ночь на 14 сентября саудовские нефтяные предприятия подверглись атаке беспилотников и крылатых ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия обвинили Тегеран.

"Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", — сказал Эспер.

Он отметил, что США не стремятся к войне с Ираном, но имеют большое количество военных вариантов действий. Также министр добавил, что США переброской войск пытаются убедить иранцев, которых он опять обвинил в нападении на Саудовскую Аравию, вернуться на дипломатический путь.

Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил, что отправляемый на Ближний Восток контингент будет умеренным (не тысячи человек), передает РИА Новости.

19 сентября госсекретарь США Майк Помпео неудачно ответил на вопрос, почему американские системы Patriot в Саудовской Аравии не сбили дроны — дескать, бывает. Притом, что у Эр-Рияда на вооружении находятся 88 американских комплексов.

"Послушайте, системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом. Даже некоторые наилучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу. Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем, судя по всему, была данная", — заявил он.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Национального банка и Фонда Национального развития Ирана. Им заблокировали доступ к финансовой системе США. По словам Трампа, это санкции высшего уровня, они призваны лишить Иран последнего источника средств.