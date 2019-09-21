Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 сентября 201902:33

Пожар в ТЦ во Владивостоке: частично обрушились внутренние конструкции

Соцсети

Представитель управления МЧС по Приморскому краю сообщил, что частично обрушились внутренние конструкции горящего ТЦ "Максим" во Владивостоке.

Пожар в одном из крупнейших торговых центров города начался рано утром. Пожарные расчеты максимально быстро прибыли на место происшествия. Тушение продолжается до сих пор, огонь еще не локализован, передает ТАСС.

Очевидцы рассказывают, что слышен сильный треск и звон бьющегося стекла. Огнем охвачены верхние этажи "Максима". Открытое пламя наблюдается на крыше, где уже нет облицовки. Пожарные перекрыли доступ к расположенным рядом одноэтажным торговым точкам, а также в подземный переход.

Тем временем полиция не стала полностью перекрывать главную городскую магистраль, на которой и находится торговый центр между двумя крупными жилыми микрорайонами. Перекрыта только одна полоса.

У ТЦ стоят несколько машин скорой помощи, но данных о пострадавших нет. Пожар начался в тот момент, когда "Максим" был закрыт.

Сейчас

02:33

Пожар в ТЦ во Владивостоке: частично обрушились внутренние конструкции

01:59

США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток

00:43

Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города

20:24

Сотрудников спецсвязи убил коллега. Он схвачен

19:54

Проблемный "Боинг" сел в Шереметьеве вместо Внукова

18:33

Устинов покинул СИЗО "Медведь"

17:55

МИД Эстонии вызвал посла РФ для разговора о Великой Отечественной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток

США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток

34 минуты назад
Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города

Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города

2 часа назад
Освобождение Таллина. Минобороны опубликовало рассекреченные документы

Освобождение Таллина. Минобороны опубликовало рассекреченные документы

1 час назад
Учения "Центр-2019": на что обратил внимание Путин и какую дал оценку

Учения "Центр-2019": на что обратил внимание Путин и какую дал оценку

6 часов назад
Не дали даже обняться: Алла Бут рассказала о встрече с мужем в американской тюрьме

Не дали даже обняться: Алла Бут рассказала о встрече с мужем в американской тюрьме

5 часов назад
Молдавия и Россия устанавливают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество

Молдавия и Россия устанавливают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество

2 часа назад
Медведев посоветовал американцам заняться ПРО, а не "формулировать дурацкие идеи"

Медведев посоветовал американцам заняться ПРО, а не "формулировать дурацкие идеи"

8 часов назад
Мамаев может продолжить карьеру в "Динамо"

Мамаев может продолжить карьеру в "Динамо"

1 час назад
Ядовитый пруд в Новой Москве: кто сливал в водоем отходы с аммиаком и формальдегидом

Ядовитый пруд в Новой Москве: кто сливал в водоем отходы с аммиаком и формальдегидом

5 часов назад
Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории

Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории

7 часов назад
Женитьба на американке подпортила карьеру российскому космонавту

Женитьба на американке подпортила карьеру российскому космонавту

4 часа назад
Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

7 часов назад
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

13 часов назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
В Минске открылись Дни духовной культуры России в Белоруссии

В Минске открылись Дни духовной культуры России в Белоруссии

53 минуты назад
И для спорта, и для отдыха: какой будет набережная Марка Шагала

И для спорта, и для отдыха: какой будет набережная Марка Шагала

5 часов назад
Скандальный Brexit: пикантные фантазии главы ЕК и гнев королевы

Скандальный Brexit: пикантные фантазии главы ЕК и гнев королевы

5 часов назад
Медведев посетил уникальный храм Николы на Липне после его реставрации

Медведев посетил уникальный храм Николы на Липне после его реставрации

5 часов назад
Даниил Медведев: с десяти лет смотрю все матчи сборной России по футболу

Даниил Медведев: с десяти лет смотрю все матчи сборной России по футболу

6 часов назад
В Екатеринбурге готовы встретить детей, получивших ожоги в Турции

В Екатеринбурге готовы встретить детей, получивших ожоги в Турции

6 часов назад
"Краснодар" расторг соглашение с Мамаевым

"Краснодар" расторг соглашение с Мамаевым

6 часов назад
Сотрудников спецсвязи убил коллега. Он схвачен

Сотрудников спецсвязи убил коллега. Он схвачен

6 часов назад
Сестры Аверины завоевали золото и серебро чемпионата мира в личном многоборье

Сестры Аверины завоевали золото и серебро чемпионата мира в личном многоборье

7 часов назад
"Он немножечко больше твоего, но не переживай": Шварценеггер потроллил Сталлоне

"Он немножечко больше твоего, но не переживай": Шварценеггер потроллил Сталлоне

7 часов назад
Штурм "Зоны 51": "инопланетяне", флаг КНДР и шапочка из фольги

Штурм "Зоны 51": "инопланетяне", флаг КНДР и шапочка из фольги

7 часов назад
Устинов покинул СИЗО "Медведь"

Устинов покинул СИЗО "Медведь"

7 часов назад
Россияне стали чаще возвращать деньги за покупку недвижимости

Россияне стали чаще возвращать деньги за покупку недвижимости

8 часов назад
Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош". Фотолента

Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош". Фотолента

8 часов назад
РФС об отказе в регистрации Кокорина: рассмотренное дело было уникальным и сложным

РФС об отказе в регистрации Кокорина: рассмотренное дело было уникальным и сложным

8 часов назад
Больше половины россиян считают аренду жилья крайней мерой

Больше половины россиян считают аренду жилья крайней мерой

9 часов назад
Vivo выпустила смартфон с двойной выдвижной селфи-камерой

Vivo выпустила смартфон с двойной выдвижной селфи-камерой

9 часов назад
Смертельная красота: на что идут спортсмены ради идеального тела и мировой славы

Смертельная красота: на что идут спортсмены ради идеального тела и мировой славы

9 часов назад
Полицейский, расстрелявший коллег в метро, уволен и арестован

Полицейский, расстрелявший коллег в метро, уволен и арестован

9 часов назад
В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

10 часов назад
Лишний вес и депрессия: однокомнатные квартиры сочли опасными для здоровья

Лишний вес и депрессия: однокомнатные квартиры сочли опасными для здоровья

11 часов назад
А теперь &#8211; "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

А теперь – "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

11 часов назад
Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

12 часов назад
Разработчики рассказали, на что способен новейший МиГ

Разработчики рассказали, на что способен новейший МиГ

12 часов назад
Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей

Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей

12 часов назад
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

14 часов назад
При раннем диабете метформин хорошо, а с вилдаглиптином - лучше

При раннем диабете метформин хорошо, а с вилдаглиптином - лучше

16 часов назад
10 лучших стран для выхода на пенсию

10 лучших стран для выхода на пенсию

19.09.2019 10:20
В Москве открывается фестиваль "Уроки режиссуры"

В Москве открывается фестиваль "Уроки режиссуры"

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку