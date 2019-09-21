Пожар в ТЦ во Владивостоке: частично обрушились внутренние конструкции

Представитель управления МЧС по Приморскому краю сообщил, что частично обрушились внутренние конструкции горящего ТЦ "Максим" во Владивостоке.

Пожар в одном из крупнейших торговых центров города начался рано утром. Пожарные расчеты максимально быстро прибыли на место происшествия. Тушение продолжается до сих пор, огонь еще не локализован, передает ТАСС.

Очевидцы рассказывают, что слышен сильный треск и звон бьющегося стекла. Огнем охвачены верхние этажи "Максима". Открытое пламя наблюдается на крыше, где уже нет облицовки. Пожарные перекрыли доступ к расположенным рядом одноэтажным торговым точкам, а также в подземный переход.

Тем временем полиция не стала полностью перекрывать главную городскую магистраль, на которой и находится торговый центр между двумя крупными жилыми микрорайонами. Перекрыта только одна полоса.

У ТЦ стоят несколько машин скорой помощи, но данных о пострадавших нет. Пожар начался в тот момент, когда "Максим" был закрыт.