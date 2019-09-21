МЧС: версия со взрывом газового баллона в ТЦ Владивостока не подтверждается

ГУ МЧС Приморского края не подтвердило версию со взрывом газового баллона, который мог стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.

Ранее представитель администрации Приморья рассказал, что пожар мог возникнуть, предположительно, от взрыва газового баллона в кафе, передает ТАСС.

Представитель регионального ГУ МЧС сообщил, что в настоящее время никаких версий причин пожара пока озвучено не будет. После ликвидации огня начнет работу испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой дадут свое заключение, пояснил источник.

Огонь повредил верхние этажи "Максима", включая расположенные там магазины. ТЦ — обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, но жилых домов или других социальных объектов рядом нет. На момент пожара ТЦ "Максим" был закрыт.

Рано утром 21 сентября во Владивостоке произошло возгорание в одном из крупнейших торговых центров города. Первоначальная площадь пожара составляла 300 квадратных метров, через пару часов горения огонь охватил тысячу квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.