Президент "Реала" ищет замену Зидану

Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды. Президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским специалистом.

Как стало известно испанскому изданию AS, в списке возможных кандидатов на пост главного тренера "Реала" находятся экс-тренер мадридского клуба Жозе Моуринью и бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ", который состоялся 18 сентября в Париже, "сливочные" потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. В чемпионате Испании после четырех туров "Реал" идет третьим.