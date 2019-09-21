Тайфун в Японии: отменено более 200 авиарейсов, 33 тысячи домов без света

Из-за приближения 17-го в этом году тайфуна "Тапа" японские авиакомпании объявили об отмене 204 авиарейсов на южном и юго-западном направлении.

Шквалистый ветер оставил без света 33 тысячи домов​​​ в префектуре Окинава, передает РИА Новости.

Специалисты прогнозируют прохождение тайфуна на северо-востоке Японского моря, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров.

Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Скорость при порывах достигает 50 метров в секунду.