Послушать музыку и попить пива: штурмующие "Зону 51" признались в намерениях

К базе ВВС США Homey Airport, расположенной в штате Невада и более известной как Area 51 ("Зона 51"), 20 сентября приехали более двух тысяч человек.

Попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял. Большая часть приехавших приняли участие в так называемом штурме "Зоны 51" и фестивале, посвященном ему. Часть людей собралась в расположенных неподалеку от базы маленьких городках Хайко и Рейчел для участия в увеселительных мероприятиях. Штурмущие надеялись послушать музыку и попить пива.

Ночью у входа на территорию "Зоны 51" собрались около 75 человек, передает ТАСС.

Ранее неизвестные опубликовали в Facebook призыв 20 сентября собраться большой группой и войти на территорию базы. Желание принять участие в акции изъявили около 2 миллионов человек.

Из-за повышенных мер безопасности на базе многие убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетян.