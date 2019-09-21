Даниил Квят: доволен пятничными тестами на Гран-при Сингапура

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал итоги свободных заездов Гран-при Сингапура, которые состоялись 20 сентября. По мнению россиянина, его команда успешно выполнила программу на день.

"Я доволен сегодняшним днем. Нам удалось выполнить всю программу. Знаем, что нужно еще улучшить перед гонкой. У нас есть время оптимизировать работу машины", – приводит слова Квята официальный сайт Toro Rosso.

Напомним, что российский пилот во второй практике показал 11-й результат. Его напарник француз Пьер Гасли стал десятым. 21 сентября на Гран-при Сингапура пройдут третья свободная практика и квалификакция.