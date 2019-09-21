Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на турнире в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались вторыми на турнире серии Challenger – U.S. International Figure Skating Classic. Соревнования проходили в американском Солт-Лейк-Сити.

Россияне по итогам короткой и произвольной программ набрали 194,69 балла. Первыми стали​​​ представители США Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук (205,58). Китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян заняли третье место (184,04).