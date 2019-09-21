Конфликт взрослых во время футбольного матча привел к пулевым ранениям подростков

В американском штате Филадельфия двое подростков 14 и 15 лет ранены в результате стрельбы во время футбольного матча между школьными командами.

Раненых футболистов увезли на машине скорой помощи. Их жизни ничего не угрожают.

Все началось с конфликта между двумя мужчинами возле автофургона передает "Россия 24". Звуки выстрелов привели к панике. Полиции пришлось эвакуировать всех со стадиона.

Как сообщили правоохранители, виновники происшествия также были направлены с ранениями в близлежащие больницы. О том, числятся ли они задержанными не сообщается.