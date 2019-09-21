Витюгов и Гришук вышли вперед в матчах шахматного Кубка мира

В Ханты-Мансийске продолжается розыгрыш Кубка мира по шахматам. Из пятерых россиян, участвующих в 1/8 финала, две выиграли свои первые партии. Александр Грищук и Никита Витюгов победили соперников, причем, в обоих случаях это представители США – Леньер Домингес и Уэсли Со, соответственно.

Грищук и Витюгов играли белыми и сумели реализовать преимущество цвета. Кирилл Алексеенко и Ян Непомнящий завершили вничью свои партии с китайцами Дин Лижэнем и Юй Янъи соответственно. А вот многократный чемпионв России Петр Свидлер проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву.

Результаты других партий: Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Джеффри Сюн (США) – 1:0, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5, Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5. Вторые партии 1/8 финала Кубка мира состоятся в субботу, 21 сентября.