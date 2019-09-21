РУСАДА подозревают в манипулировании данными о допинге

Скандал вокруг "русского допинга", возникший после зимней Олимпиады 2014 года и затихший в последний год, кажется, может разгореться с новой силой. Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как уже сообщали Вести.Ru, эти данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ранее и на основании этой информации были заведены 43 новых дела против российских спортсменов, а под подозрением остаются еще 298 человек. При этом предоставление данных московской лаборатории WADA было главным критерием восстановления РУСАДА в правах на международной арене.

И вот комитет по соответствию WADA, якобы, готов передать информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету Всемирной организации, сообщает немецкий телеканал ARD. Заседание по этому делу пройдет в столице Олимпиады-2020, Токио на следующей неделе. На нем может быть принято решение вновь отстранить РУСАДА и Россию от олимпийского движения.