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21 сентября 201910:33

Президент РФ поздравил Армению с Днем независимости

Global Look Press

Владимир Путин направил приветственную телеграмму президенту Армении Армену Саркисяну и главе правительства республики Николу Пашиняну по случаю национального праздника — Дня независимости. Глава российского государства выразил уверенность в дальнейшем расширении двустороннего партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения. И выразил надежду на развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

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