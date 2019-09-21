Президент РФ поздравил Армению с Днем независимости

Владимир Путин направил приветственную телеграмму президенту Армении Армену Саркисяну и главе правительства республики Николу Пашиняну по случаю национального праздника — Дня независимости. Глава российского государства выразил уверенность в дальнейшем расширении двустороннего партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения. И выразил надежду на развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.