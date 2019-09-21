Кубок мира по регби. Австралийцы сделали камбэк в игре с Фиджи

В Японии продолжаются матчи группового этапа Кубке мира-2019 по регби. После стартовой игры Япония – Россия (30:10), начались матчи в группе "D". В Саппоро встречались представители Океании – сборные Австралии и Фиджи. Фиджийцы вели после первого тайма, но проиграли – 21:39.

В этом квинтете под литерой "D" собрались довольно сильные команды: кроме Австралии и Фиджи здесь представители Уэльса, одна из сильнейших в Южной Америке сборная Уругвая и регбисты Грузии, которые способны составить проблемы любому сопернику. После победы австралийцы вышли в лидеры, а следующий матч проведут команды Уэльса и Грузии.