Пожаром в ТЦ "Максим" занялась прокуратура

Проверкой пожарной безопасности в сгоревшем торговом центре "Максим" во Владивостоке занялась прокуратура. Вместе со специалистами пожарного надзора МЧС прокуроры выяснят работоспособность сигнализации и оповещения, а также электросетей и оборудования.

"Максим" сгорел днем в субботу по местному времени. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. ТЦ находится в густозаселенном районе города, пишет ТАСС.