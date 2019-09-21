Иран пригрозил сбивать беспилотники-нарушители

Вооруженные силы Ирана будут сбивать беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны. Об этом заявил командующий элитными частями Вооруженных сил Ирана — Корпусом стражей исламской революции, генерал Хосейн Салами в эфире телеканала "Пресс ТВ". "Мы настроены решительно", — сказал Салами и добавил, что для перехвата и ликвидации беспилотников у Ирана имеются все современные технические возможности.

Заявление сделано на фоне нового обострения отношений между США и Ираном после атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

Накануне министр обороны США Марк Эспер объявил, что Вашингтон перебрасывает дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.