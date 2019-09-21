Росгвардия прокомментировала сообщение о суицидах сотрудников

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил в субботу, что руководство ведомства выясняет подробности самоубийства двух росгвардейцев. Сотрудники Росгвардии совершили суицид в Ивановской и Вологодской областях, пишет ТАСС.

Ранее о трагедии рассказал Telegram-канал "Омбудсмен полиции".