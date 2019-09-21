Санду попросила американские власти конфисковать собственность Плахотнюка

Премьер Молдавии Майя Санду, которая находится в США, попросила американские власти конфисковать собственность бежавшего из Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом политик заявила на пресс-конференции.

Ранее тему конфискации она обсуждала с представителями Министерства юстиции США, ЦРУ, ФБР и других ведомств, отмечает "Россия 24".

Коррупционный скандал в Молдавии разгорелся в 2015 году. Плахотнюка подозревают в том, что он вывел из молдавской банковской системы около миллиарда евро (более 20 процентов от ВВП страны).