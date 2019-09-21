Скабеева отреагировала на "труп" Соколовской хлесткой фразой о смерти

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую. Она, рассуждая о газовом контракте, который истекает в декабре 2019 года, вспомнила расхожую фразу о том, что "рано или поздно мимо проплывет труп твоего врага". "Вот мы и ждем, когда ваш труп аккуратно проплывет мимо нас", — сказала Соколовская, выступая на передаче. По ее мнению, Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты по газопроводу Opal.

Скабеева назвала реплику Соколовской идиотизмом и напомнила, что накануне зимы главное — не умереть от холода, пока глумишься.

В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает в конце 2019 года. Позднее были озвучены тарифы на поставки газа до 2024 года.