Деньги, женщины и стресс: немецкий журналист поведал о российской жизни

О России за пределами водки и советских клише рассказывает в своей статье для портала Ostexperte немецкий журналист Доминик Калус. В своем материале он перечисляет 13 бытовых различий, не очень очевидных для западноевропейцев.

В частности, в России, что называется, далеко не уедешь, не зная русского языка: общеупотребительный в мире английский мало чем поможет в общении с прохожими, продавцами, таксистами. Русские редко смеются или хотя бы улыбаются — у них, говорит Калус, есть даже нелицеприятная поговорка по поводу тех, кто "смеется без причины".

Русские не разговаривают в метро, хотя благодаря современным поездам в подземке уже не так шумно, как раньше. Также в метро не принято есть и нет емкостей для мусора, при этом в подземке всегда чисто. На улицах Москвы, напротив, очень шумно — шум транспорта, музыка, зазывалы с громкоговорителями, стройплощадки, не затихающие допоздна и, само собой, даже в выходные. Чтобы жить в центре Москвы, нужны крепкие нервы, отмечает журналист.

Также он отмечает знаменитую любовь россиян к чтению и доступные по цене книги, в том числе великих русских классиков. Зарплату в России выплачивают дважды в месяц, разбивая ее на аванс и получку, феминизм в нашей стране имеет отличия от западного — например, дамам, как правило, не приходит в голову настаивать на оплате ими своей части счета в ресторане.

В России не в моде наличные — русские все оплачивают банковскими картами или гаджетами, и даже в дребезжащей и едва способной передвигаться маршрутке, конечно, можно оплатить проезд смартфоном.

Санкции Запада против России проявляются здесь прежде всего в том, что нигде не найдешь хорошего сыра, сетует Калус. Импортозамещение и рост отечественного производства не сделали российские продукты такими же хорошими, как импортные: сыры из супермаркета на вкус, по его словам, в лучшем случае "вполне ничего".

Среди прочих отличий немецкий журналист отмечает не очень большую популярность велосипедов как средства передвижения, а также широкую доступность и высокие скорости Интернета, в том числе бесплатного Wi-Fi в московском метро, на улицах и в парках.