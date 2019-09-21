Пристайко не стал анонсировать новый обмен, но сообщил об "основаниях для радости"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией продвигаются очень активно. Он отметил, что об обмене президент Владимир Зеленский договаривался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. И выразил надежду на то, что в ближайшее время появятся "основания для радости".

Пристайко отметил, что иностранные партнеры Украины не принимают в них участие. К тому же они и не выразили такого желания.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". На Украину в числе переданных вернулись режиссер Олег Сенцов и моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. В Россию, в частности, вернулись руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Нидерланды считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но предупредил, что подготовка потребует много работы и времени.