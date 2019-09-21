Антон Бабиков стал чемпионом России по летнему биатлону

На чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в пермском городе Чайковский, были разыграны два комплекта наград. Вслед за женщинами мужчины пробежали дистанцию кросс-спринта на 6 км. Победу праздновал один из лидеров национальной сборной Антон Бабиков.

Как уже сообщали Вести.Ru, двумя днями ранее Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км, но в кросс-спринте он участия не принимал, как и еще неколько ведущих спортсменов – Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Матвей Елисеев.

В их отсутствие Бабиков оказался лучшим со временем 20 мин. 47,9 сек. и нулем в графе "промахи". Алексей Слепов, допустивший один промах, стал вторым, Юрий Шопин – третьим (он стрелял точно). Максим Цветков занял 7-е место, Игорь Малиновский – 13-е, Никита Поршнев – 17-е.