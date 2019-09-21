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Франция. Протесты "желтых жилетов" 7 минут назад

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21 сентября 201914:55

Протесты в Париже: полиция несколько раз применила газ

EPA

Больше ста человек, участвовавших в акции "желтых жилетов" в Париже, были задержаны. Также полиция провела 1249 предварительных проверок.

Очередная несогласованная акция началась на площади Мадлен. Жандармы начали выдавливать людей по направлению к вокзалу Сен-Лазар, начались столкновения. Правоохранители несколько раз использовали слезоточивый газ для разгона протестующих.

 

Акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября прошлого года. Сначала протест касался роста цен на топливо, далее недовольство французов распространилось на политику проводимую властями, передает РИА Новости.

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