Регбисты Новой Зеландии выиграли принципиальный матч у ЮАР

В Японии завершилась субботняя программа матчей группового этапа Кубка мира-2019 по регби. В центральной встрече дня действующие чемпионы мира из сборной Новой Зеландии встречались в Йокогаме с соперниками из ЮАР. All Blacks, как называют островитян, оказались сильнее – 23:13.

Встреча двух фаворитов не только группы "В", но и всего турнира была интересна потому, что в истории регбийных Кубков мира побеждали только четыре сборные и две из них встретились уже во второй день нового турнира в Японии. Надо признать, что новозеландцы выиграли почти без труда.

Ранее состоялся первый матч в группе "С", команды которой играли в Токио. Здесь борьба была куда упорнее и команда Франции лишь с разницей в 2 очка сумела переупрямить соперников из Аргентины – 23:21.