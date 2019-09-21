Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке

В японском городе Осака в заключительную стадию вступил турнир Женской теннисной ассоциации Toray Pan Pacific Open с призовым фондом 823 тыс. долларов. В финале его сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Японии, двукратная чемпионка "Большого шлема" Наоми Осака.

Павлюченскова в полуфинале встречалась с немкой Ангеликой Кербер и сумела переиграть соперницу в двух партиях с одинаковым счетом 6:3. Темнокожая японка Осака была сильнее представительницы Бельгии Элизы Мертенс и также в двух сетах – 6:4, 6:1.