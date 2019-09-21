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21 сентября 201915:40

Формула-1. У Квята возникли проблемы с машиной в Сингапуре

EPA

В Сингапуре на трассе Марина-Бэй продолжаются заезды очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Субботнюю серию свободных заездов выиграл француз Шарль Леклер из Ferrari. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso не показал зачетного времени, испытав проблемы с болидом на трассе.

Нашему гонщику предстоит в короткое время до квалификации решить вопрос с управляемостью машины, иначе в воскресной гонке он будет стартовать с последней позиции. В ходе третьей практики лучшее время у Леклера – 1 мин. 38,192 сек. В шестерку лучших вошли чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes), Себастьян Феттель (Ferrari), Валттери Боттас (Mercedes) и два пилота Red Bull Алекс Албон и Макс Ферстаппен.

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