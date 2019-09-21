Москву ждут дождь, снег и ветер

К концу недели в Москве похолодает настолько, что столицу может накрыть первый ранний снег, сообщает МЧС. Ведомство распространило сообщение об ухудшении погоды — ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, а также дождь, переходящий в мокрый снег. Рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, вблизи ветхих строений.

Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве. Хотя в середине сентября синоптики были более оптимистичны в своих прогнозах и обещали в столице наступление бабьего лета. Однако накануне московская мэрия приняла решение досрочно подать тепло в детсады, школы и больницы.