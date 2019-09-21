Каршеринговое авто "спикировало" в столб на севере Москвы. Видео

Очевидец запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 21 сентября, на Ленинградском шоссе в Москве.

Водитель прокатного автомобиля Hyundai Solaris довольно резко попытался свернуть во двор. Скорость была сравнительно высока, и он не справился с управлением.

Машина врезалась в столб, удерживающий рекламную конструкцию, а ее отвалившаяся часть упала на человека, попытавшегося вылезти из салона разбитого транспортного средства.

Как утверждают свидетели, в результате инцидента никто из его участников серьезно не пострадал.