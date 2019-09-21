Новости Происшествия

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21 сентября 201916:20

Облитые горящим маслом дети вернулись из Турции в Россию

В ожоговое отделение ДГКБ N9 в Екатеринбурге привезли двух мальчиков 3,5 и 10 лет, получивших ожоги от горящего масла в Турции. Повар одного из отелей ошибся во время кулинарного шоу и облил кипящей жидкостью постояльцев. Вместе с детьми пострадал взрослый 1995 года рождения, пишет ТАСС.

Сейчас состояние больных оценивается как удовлетворительное. Ход лечения контролируют замминистра здравоохранения Елена Чадова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

 

Инцидент произошел 18 сентября. Администрация отеля признала вину.

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