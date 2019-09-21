Премьер-лига. "Крылья Советов" увезли из Грозного ничью

Матчем в столице Чеченской Республики между грозненским "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов" стартовала субботняя программа 10-го тура российской футбольной премьер-лиги. Хозяева открыли счет в первом тайме, но волжане сумели отыграться на последних минутах встречи – 1:1.

Первый гол в матче был забит на 28-й минуте встречи. Понсе опередил Рыжикова, и отправил головой мяч в сетку ворот. Арбитр встречи Станислав Васильев сначала не засчитал гол, зафиксировав положение вне игры, но посовещавшись с боковым арбитром, указал на центр поля. На последних секундах встречи Карпов замкнул навес Зиньковского и сравнял счет. В итоге ничья – 1:1.