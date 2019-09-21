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21 сентября 201917:04

Эрдоган высказался по операции в Сирии и покупке Patriot

Turkish Presidential Palace/Imago/ТАСС

Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке от Евфрата, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Операция пройдет вдоль турецких границ, добавил он. Регион ранее был объявлен зачищенным от сил "Исламского государства" (запрещено в России), однако новая организация —  "Сирийские демократические силы", по мнению Эрдогана, ничем не отличается от сил самообороны сирийских курдов, в состав которой входят террористы. Эрдоган уже заявил журналистам, что Турция не намерена закрывать глаза не поддержку, которую оказывают США этой организации.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. Дамаск выступил категорически против этого соглашения, как нарушающего суверенитет и территориальную целостность страны.

Также Эрдоган заявил, что страна все еще готова рассмотреть возможность покупки у США противоракетных комплексов Patriot. Ранее Штаты в период президентства Барака Обамы сначала согласились на эту сделку, но позднее отказали Турции в продаже ракет. Нынешний президент Дональд Трамп уже высказывался, что тем самым администрация Обамы подтолкнула турецкие власти к покупке российского ПВО — ЗРК С-400. В декабре 2018 года госдепартамент США объявил, что одобрил возможную продажу Турции комплексов Patriot на $3,5 млрд. долларов. Однако в августе администрация Трампа передумала, объявив в качестве причины отказа покупку российских С-400. Помимо отказа в продаже ПВО американская сторона исключила Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

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