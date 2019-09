Трамп не сказал Зеленскому "ничего неправильного"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем "Твиттере" сообщения прессы о том, что в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским он "не менее восьми раз" пытался давить на своего собеседника. Целью, как написал накануне The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, было побудить Киев открыть расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джозефа (Джо) Байдена — Хантера Байдена.

Трамп и его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, требуют от Украины разобраться с делом украинской газовой компании Burisma Group, членом правления которой был Хантер Байден. Джулиани за год пять раз встречался с помощником украинского лидера Андреем Ермаком, требуя дать ход расследованию по делу Байдена.

От Киева требуют выяснить, имел ли место в 2016 году сговор тогдашних властей Украины с Демократической партией США с целью опорочить сотрудников предвыборного штаба Трампа. Джо Байден — предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии и самый сильный соперник Трампа на предстоящих выборах 2020 года.



По словам Трампа, фейковые СМИ и их партнер — Демократическая партия — хотят насколько возможно дистанцироваться от требования Джо Байдена о том, чтобы украинское правительство уволило прокурора, расследовавшего дело против Байдена-младшего. В связи с этим, говорит Трамп, и была сфабрикована история о нем и его "совершенно рутинном телефонном разговоре" с новым президентом Украины.

"Не было сказано ничего сколько-нибудь неправильного, а требование Байдена, с другой стороны, было совершенной и полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят об этом писать", — сетует Трамп.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report!