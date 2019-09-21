Падение пассажира на рельсы: движение на серой ветке восстановлено

Почти полчаса понадобилось спасателям, чтобы поднять с рельсов московского метро упавшего пассажира, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники. Инцидент с пассажиром произошел на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

В 16.45 движение поездов было восстановлено и сейчас вводится в график. О состоянии пассажира не сообщается.

Серпуховско-Тимирязевская линия (серая ветка) московского метро за последний месяц не раз попадала в новости из-за инцидентов с пассажирами. Так, 18 сентября под прибывающий поезд на станции "Боровицкая" этой же ветки упал пассажир. Спасти его не удалось. 12 сентября пассажир упал с перрона под прибывающий поезд на станции "Алтуфьево", ему удалось выжить. А в последний день августа на той же станции "Южная" упала под поезд и погибла молодая женщина.