В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

В украинском селе Гребенки военкомат отправил повестку пятилетнему мальчику. Согласно документу, он должен явиться в местный сельсовет с одним из родителей и встать на учет в призывном пункте.

Фотографию повестке повесили в Facebook мать мальчика.

Сельсовету пришлось извиниться: путаница-де возникла из-за ошибки в документах, год рождения будущего защитника родины указали как 2003, а не 2013. Администрация попросили в таких случаях звонить им, а не обращаться к блогосфере, как это делают люди, уважающие чужую работу, передает РИА Новости.