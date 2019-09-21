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21 сентября 201917:35

Формула-1. Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура

EPA

Победой французского пилота команды Ferrari Шарля Леклера завершились квалификационные заезды на очередном этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Сингапура. Россиянин Даниил Квят на трассе Марина-Бэй занял 16-е место после проблем с маслонасосом.

Время победителя – 1 мин. 36,217 сек. Вторым стал чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим – напарник Леклера по итальянской Скудерии немец Себастьян Феттель. В шестерке лучших представители только трех команд: Макс Ферстаппен (Red Bull), Валттери Боттас (Mercedes) и Алекс Албон (Red Bull).

Наш Даниил Квят, как уже сообщали Вести.Ru, во время третьей практики испытывал проблемы с машиной, как оказалось – с маслопроводной системой. Механики смогли выпустить болид россиянина на квалификацию, но там он оказался только на 16-й позиции.

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