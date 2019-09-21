Экс-президент Туниса похоронен в Саудовской Аравии

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али похоронен в субботу в Медине​​​. Диктатор жил в Саудовской Аравии восемь последних лет после того, как его лишили власти на родине. 83-летний Бен Али управлял Тунисом более 20 лет, пишет РИА Новости.

Экс-президент скончался после продолжительной болезни. Его похоронили в чужой стране, хотя правительство Туниса было готово обсудить с семьей экс-президента его захоронение на родине.

В Тунисе Бен Али после "жасминовой революции" 2011 года приговорили к четырем пожизненным заключениям и штрафу в 100 миллионов долларов.