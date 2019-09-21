Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

Следователи нашли оружие и деньги, похищенные сотрудником ФГУП "Спецсвязь" в Брянске после убийства им двух своих коллег в ночь на пятницу, 20 сентября. По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ, найдены также одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи.

По версии следствия, 19 сентября около 10 часов вечера 31-летний водитель-фельдъегерь спецсвязи, находясь в отделе спецсвязи в Брянске, завладел служебным оружием коллег, убил их из него и похитил из служебного помещения спецсвязи более семи миллионов рублей.

Пытаясь скрыть следы преступления, он забрал из служебного помещения носитель информации с записями камер видеонаблюдения и попытался поджечь отдел, после чего скрылся с места происшествия. Попытка поджога отдела была неудачной.



По дороге домой преступник выбросил вещи, в которых совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и деньги он спрятал на территории своего домовладения.

Убийца сотрудников спецсвязи был задержан накануне. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК: в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбоя в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни, и незаконном хранении оружия и боеприпасов.