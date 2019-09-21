Двое российских военных ранены в Таджикистане

В Таджикистане двое российских военнослужащих были ранены в субботу местным жителем. Пострадавшим оказали помощь врачи,из жизни — вне опасности, пишет ТАСС.

"По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Инцидент произошел в Бохтаре — одном из двух городов в Таджикистане, в которых дислоцирована российская 201-я военная база.