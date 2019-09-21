"Удивительные люди": юные гении и шокирующий номер

Каковы границы возможностей человеческого мозга и всего организма? 22 сентября в 17:50 в эфире телеканала "Россия 1" — новый выпуск феноменального шоу "Удивительные люди".

Эффектные номера восхищают. Изобретатель-конструктор из Краснодара не только покажет самый маленький в мире велосипед, но и прокатится на нем. 10-летняя скрипачка из Польши назовет любое музыкальное произведение, не слыша музыки, лишь по движению смычка, а юные математики из Казахстана, которые знакомы зрителям по первому сезону шоу, докажут, что не зря им дали звание "дети-калькуляторы".

И шокирующий номер от Александра Чернявского. Сможет ли спортсмен пройти с завязанными глазами по 200-метровой стропе? Потом ее натянут на высоте в 55 метров над гребным каналом!