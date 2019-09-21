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21 сентября 201919:10

Американец умер, сделав девушке предложение экстравагантным способом

SkyNews

Американец утонул в Танзании, делая предложение своей девушке.

Любовная пара жила в деревянном доме, одна из комнат которого находилась под водой. Мужчина решил подплыть к окну снаружи с кольцом и листом бумаги с предложением.

Девушка снимала его на видео. Но, к сожалению, ее жених не услышал ответ и не всплыл на поверхность.

Что стало причиной его смерти, не уточняется, передает Sky News.

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