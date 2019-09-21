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Ситуация в Донбассе 21 минута назад

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21 сентября 201920:42

Ермак пообещал, что "формула Штайнмайера" станет основой законопроекта

https://www.uaportal.com

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Офисе президента с активистами для обсуждения "формулы Штайнмайера" и ее роли в урегулировании ситуации в Донбассе. Эта формула — план реализации Минских договоренностей, предложенный в 2015 году тогда еще действующим министром, а ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В соответствии с ней закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу на постоянной основе одновременно с проведением там местных выборов.

По словам Ермака, ничего не будет решаться без ведома общества, а процесс имплементации формулы имеет несколько этапов — это не разовое решение. Также, отметил он в "Фейсбуке", формула — не закон: это основа, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на общественное обсуждение.

Это будет позже, отметил Ермак, а пока необходимо остановить огонь в Донбассе. Над этим, по его словам, и идет сейчас работа.

Официальные представители Киева в трехсторонней Контактной группе на днях отказались подписать "формулу Штайнмайера", заявив, что у них нет на это полномочий. Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне заявил, что "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе": она должна письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", после чего она будет вынесена на обсуждение "нормандской четверки".


Позиция Украины по поводу "формулы Штайнмайера" до сих пор остается неясной, так как глава МИДа делает неоднозначные заявления, а делегация в Контактной группе принимает свои решения: об этом заявил ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. По его мнению, без подписания этого документа и разведение сил в Донбассе, и проведение нового саммита "нормандской четвёрки" вряд ли возможны.

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