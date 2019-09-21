Новости Общество

Все видео этой рубрики
21 сентября 201921:30 Марина Громова

Чемпионат мира в групповом многоборье: все высшие награды пока у России

Чемпионат мира в групповом многоборье: все высшие награды пока у России

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповом многоборье.

Впятером, конечно сложнее, ведь отвечаешь не только за себя. Проживать минуты на подиуме нужно единым организмом, чувствовать друг друга и предметы.

Дважды гимнастки выходят на ковер. Второй номер — с мячами. Кидают их на пустые места, успевают добежать и поймать. Выступили. Понимают, что хорошо, но еще не знают, что получили высший балл. Не чемпионата, а всего соревновательного года.

"Ни одни упражнения не получали оценку 30 баллов. Мы сделали такую сложность и в таком темпе, что уму непостижимо! Это количество соединений, количество элементов и количество связок, которые они сделали за две с половиной минуты. Это делают только русские", — заявила главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова.

Только русские гимн и флаг вот уже который день. Очередное золото за многоборье в групповых упражнениях. Все высшие награды пока у нас.

Сестры Аверины, многократные победительницы этих соревнований, уже и сами со счета сбились. Купальники, усыпанные стразами. Каждый — произведение искусства. В белом Арина выходила с лентой под "Свадьбу" Магомаева. А в другом — с булавами.

И эксклюзив для нас. Мастер-класс от чемпионок. Учат самым простым элементы. Прокатить мяч. Подбросить и поймать для начала хотя бы одну булаву. И лента, с которой я почти справилась. Правда, главному судье, нашему оператору, показалось, что узел завязался, — страшная ошибка для гимнасток.

Аплодисменты знаменитых на весь мир сестер Авериных дорого стоят. 22 сентября они будут на трибунах болеть вместе со всей страной. Завтра – финал в групповых упражнениях.

 

Сейчас

20:37

В Анталье пострадали 22 россиянина, 15 доставили в больницы

20:16

Землетрясение в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

19:49

ДТП с туристами в Анталье: уточненные данные от генконсульства РФ

19:20

Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

19:11

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

18:34

Двое российских военных ранены в Таджикистане

18:30

Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Анталье пострадали 22 россиянина, 15 доставили в больницы

В Анталье пострадали 22 россиянина, 15 доставили в больницы

1 час назад
Российское посольство прокомментировало ранение военных в Таджикистане

Российское посольство прокомментировало ранение военных в Таджикистане

56 минут назад
В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

40 минут назад
Свердловские бизнесмены подарили героическому экипажу "Уральских авиалиний" квартиры

Свердловские бизнесмены подарили героическому экипажу "Уральских авиалиний" квартиры

13 минут назад
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату и разницу между комами

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату и разницу между комами

1 час назад
Столкнулись автобус и бензовоз: 9 человек погибли под Одессой

Столкнулись автобус и бензовоз: 9 человек погибли под Одессой

1 час назад
Землетрясение с афтершоками в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

Землетрясение с афтершоками в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

1 час назад
Наркотики, оружие, экстремизм: в Нижневартовске задержаны игиловцы

Наркотики, оружие, экстремизм: в Нижневартовске задержаны игиловцы

4 часа назад
Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

3 часа назад
Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

6 часов назад
Бастрыкин посмертно наградил детей-героев

Бастрыкин посмертно наградил детей-героев

3 часа назад
Трамп не сказал Зеленскому "ничего неправильного"

Трамп не сказал Зеленскому "ничего неправильного"

4 часа назад
Предложение "Нафтогаза": мнение эксперта

Предложение "Нафтогаза": мнение эксперта

4 часа назад
Ничего нового: Штаты снова отправляют солдат за тридевять земель

Ничего нового: Штаты снова отправляют солдат за тридевять земель

39 минут назад
"Зенит" забил пять мячей в ворота "Рубина"

"Зенит" забил пять мячей в ворота "Рубина"

41 минута назад
Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

2 часа назад
Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды

Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды

5 часов назад
Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

20.09.2019 19:18
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

20.09.2019 13:20
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Хоккеисты московского "Динамо" оказались сильнее рижских одноклубников

Хоккеисты московского "Динамо" оказались сильнее рижских одноклубников

1 час назад
Ермак пообещал, что "формула Штайнмайера" станет основой законопроекта

Ермак пообещал, что "формула Штайнмайера" станет основой законопроекта

1 час назад
Боксеры Замковой, Бакши и Гаджимагомедов завоевали золото чемпионата мира

Боксеры Замковой, Бакши и Гаджимагомедов завоевали золото чемпионата мира

1 час назад
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

1 час назад
Последнюю РН "Союз-ФГ" собрали и подготовили к пуску

Последнюю РН "Союз-ФГ" собрали и подготовили к пуску

2 часа назад
Врачи в тупике: девушка плачет острыми кристаллами

Врачи в тупике: девушка плачет острыми кристаллами

2 часа назад
Американец умер, сделав девушке предложение экстравагантным способом

Американец умер, сделав девушке предложение экстравагантным способом

2 часа назад
Акции в Париже: задержания, погромы и поджоги

Акции в Париже: задержания, погромы и поджоги

2 часа назад
Гонконг: газ против "коктейлей Молотова"

Гонконг: газ против "коктейлей Молотова"

3 часа назад
Экс-президент Туниса похоронен в Саудовской Аравии

Экс-президент Туниса похоронен в Саудовской Аравии

3 часа назад
Дуэль двух экс-чемпионов КХЛ: "Ак Барс" победил Магнитку

Дуэль двух экс-чемпионов КХЛ: "Ак Барс" победил Магнитку

3 часа назад
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

4 часа назад
Формула-1. Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура

Формула-1. Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура

4 часа назад
С выселением онкобольных детей в Москве разберется уполномоченный по правам ребенка

С выселением онкобольных детей в Москве разберется уполномоченный по правам ребенка

4 часа назад
Падение пассажира на рельсы: движение на серой ветке восстановлено

Падение пассажира на рельсы: движение на серой ветке восстановлено

4 часа назад
Хоккейный "Спартак" прервал победную серию "Автомобилиста"

Хоккейный "Спартак" прервал победную серию "Автомобилиста"

4 часа назад
Эрдоган высказался по операции в Сирии и покупке Patriot

Эрдоган высказался по операции в Сирии и покупке Patriot

4 часа назад
Ситуация с хлебом: секретные ингредиенты и потребкооперация

Ситуация с хлебом: секретные ингредиенты и потребкооперация

6 часов назад
Впервые в эфире — практически все: спецрепортаж "Вестей в субботу" о разведке

Впервые в эфире — практически все: спецрепортаж "Вестей в субботу" о разведке

7 часов назад
Иванов - о русофобии: за 80 лет ничего не изменилось

Иванов - о русофобии: за 80 лет ничего не изменилось

7 часов назад
Мозговой имплантат частично вернул слепому зрение

Мозговой имплантат частично вернул слепому зрение

8 часов назад
Найдены бактерии, способные гнать алкоголь прямо в кишечнике

Найдены бактерии, способные гнать алкоголь прямо в кишечнике

11 часов назад
В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

20.09.2019 16:08
А теперь &#8211; "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

А теперь – "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

20.09.2019 15:19
Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

20.09.2019 14:50
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

20.09.2019 12:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку