Чемпионат мира в групповом многоборье: все высшие награды пока у России

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповом многоборье.

Впятером, конечно сложнее, ведь отвечаешь не только за себя. Проживать минуты на подиуме нужно единым организмом, чувствовать друг друга и предметы.

Дважды гимнастки выходят на ковер. Второй номер — с мячами. Кидают их на пустые места, успевают добежать и поймать. Выступили. Понимают, что хорошо, но еще не знают, что получили высший балл. Не чемпионата, а всего соревновательного года.

"Ни одни упражнения не получали оценку 30 баллов. Мы сделали такую сложность и в таком темпе, что уму непостижимо! Это количество соединений, количество элементов и количество связок, которые они сделали за две с половиной минуты. Это делают только русские", — заявила главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова.

Только русские гимн и флаг вот уже который день. Очередное золото за многоборье в групповых упражнениях. Все высшие награды пока у нас.

Сестры Аверины, многократные победительницы этих соревнований, уже и сами со счета сбились. Купальники, усыпанные стразами. Каждый — произведение искусства. В белом Арина выходила с лентой под "Свадьбу" Магомаева. А в другом — с булавами.

И эксклюзив для нас. Мастер-класс от чемпионок. Учат самым простым элементы. Прокатить мяч. Подбросить и поймать для начала хотя бы одну булаву. И лента, с которой я почти справилась. Правда, главному судье, нашему оператору, показалось, что узел завязался, — страшная ошибка для гимнасток.

Аплодисменты знаменитых на весь мир сестер Авериных дорого стоят. 22 сентября они будут на трибунах болеть вместе со всей страной. Завтра – финал в групповых упражнениях.