Чемпионы бундеслиги из "Баварии" забили четыре гола "Кельну"

Матчем в Мюнхене между местной "Баварией" и гостями из клуба "Кельн" стартовала программа 5-го тура чемпионата немецкой футбольной бундеслиги. Чемпионы Германии не слишком любезно обошлись с соперником, забив в ворота "козлов" четыре безответных мяча.

На 3-й минуте первого тайма и на 3-й минуте второго тайма в составе "Баварии" отличился поляк Левандовский. На 62-й минуте Коутиньо реализовал пенальти, а окончательный счет установил Перишич, который воспользовался точным пасом того же Коутиньо.

"Бавария" временно возглавила турнирную таблицу, набрав 11 очков. Впрочем, у недавнего лидера "Лейпцига" 10 турнирных баллов и игра в запасе, также мюнхенцев может опередить "Боруссия" из Дортмунда, которая после 4-х встреч имеет 9 очков.