Последнюю РН "Союз-ФГ" собрали и подготовили к пуску

Последняя ракета-носитель "Союз-ФГ" проверена и подготовлена к старту в ближайшую среду с космодрома Байконур. Специалисты выдали положительное заключение, пишет "Интерфакс". Ракета выведет к космос пилотируемый корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меир и первый космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

После контрольного осмотра в пятницу носитель подготовлен к установке на "Гагаринском старте".

За 18 лет ракета "Союз-ФГ" поднимала аппараты на орбиту 68 раз. Нынешний пуск станет юбилейным 70-м и последним для носителя. Лишь раз "Союз-ФГ" потерпела аварию из-за неисправности. Космонавта Олега Овчинина и астронавта Ника Хейга выручила система аварийного спасения.

На смену модификации "ФГ" пришла ракета "Союз-2.1а". Она оснащена электронной системой управления российского производства.